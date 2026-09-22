Чемпионский перстень олимпийской сборной России выставлен на аукцион

Победный перстень сборной России по хоккею с Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане выставлен на продажу на интернет-аукционе Fan's Dream.

Фото: fansdream.ru

Фото: fansdream.ru

Фото: fansdream.ru

Начальная стоимость составляет 2,1 млн рублей. Перстень был вручён представителю административного персонала сборной России. Изделие изготовлено из белого золота 585 пробы и украшено рубинами и сапфирами. На лицевой стороне расположены олимпийские кольца и надпись Olympic Champions, по бокам — символика Олимпиады и фамилия владельца, внутри — надписи Red Machine и «Россия в моём сердце». Масса кольца 19-го размера составляет 27,64 г. Отмечается, что владелец попросил не раскрывать его имя. Выручка будет направлена на благотворительность.