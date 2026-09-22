В АКМ подтвердили проблемы с финансированием клуба

Тульский клуб «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» (АКМ) имеет проблемы с финансированием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«На данный момент у клуба проблемы с финансированием, большей информации нет», — сообщил собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что сразу несколько коллективов из Тулы оказались на грани прекращения соревнований в двух хоккейных лигах. Речь идёт о клубе Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги АКМ, а также о командах Молодёжной хоккейной лиги.

Генеральным спонсором всех команд является компания «Полипласт», которая также поддерживает «Ладу». По информации ТАСС, в клубе КХЛ также пока нет уверенности, останется ли стабильным финансирование тольяттинцев. Перед нынешним сезоном из МХЛ была исключена находящаяся в системе «Лады» команда «Ладья».