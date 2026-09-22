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«Немного вспылил, рабочий момент». Крикунов — о критике Разиным игры Ткачёва

«Немного вспылил, рабочий момент». Крикунов — о критике Разиным игры Ткачёва
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Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов высказался о конфликте главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с нападающим команды Владимиром Ткачёвым. Ранее Разин жёстко раскритиковал игру Ткачёва в новом сезоне КХЛ.

«Это работа, что вы хотели? Ну немного вспылил, думаю, потому что был только после игры. Да и журналист Разина с этим Ткачёвым доставал. Потому Андрей всё и высказал. Я ничего в этом не вижу, это просто эмоции, рабочий момент», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

В нынешнем сезоне на счету Ткачёва одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи в семи играх.

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