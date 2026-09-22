«Мне уже стыдно перед своей семьёй». Вратарь Илья Самсонов — о трудностях в карьере

Вратарь Илья Самсонов, подписавший двусторонний контракт с «Сан-Хосе Шаркс», рассказал о решении перейти в стан «акул», а также высказался о трудностях последних двух сезонов.

«Мы разговаривали с Евгением Набоковым в начале лета. Последние два сезона были не очень удачными. Я подвёл людей — в «Вегасе», и, вероятно, в «Сочи», своих тренеров вратарей тоже, в какой-то степени. Сейчас я хочу это исправить, поэтому думаю, что «Сан-Хосе» — лучший вариант для меня, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я играл раньше. Знаю, что могу играть в НХЛ.

В любом случае не перекладываю ответственность с себя. Мне следовало вести себя более ответственно, следовало быть профессионалом. Мне уже стыдно перед своей семьёй», — цитирует Самсонова RG.