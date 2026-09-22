Агент Алексей Дементьев оценил игру СКА в новом сезоне КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался об игре санкт-петербургского СКА в новом сезоне КХЛ.

— Однозначно могу сказать, что радует не только результат, но и сама игра команды. СКА играет продуктивно, с контролем шайбы и переходом из обороны в атаку. Вот такие слаженные действия, а те изменения в составе, которые прошли летом, ощутимы, и мы видим результат.

— Можно ли говорить, что игроки понимают, что хочет Ларионов, несмотря на обновление тренерского штаба?

— Здесь, по-моему, результат говорит сам за себя, — приводит слова Дементьева LiveResult.

СКА после шести матчей набрал 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся с «Трактором» 25 сентября.