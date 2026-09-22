Григорий Денисенко рассказал о реакции игроков «Ак Барса» на решение Хейза покинуть клуб

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал о решении бывшего форварда казанского клуба Кевина Хейза покинуть клуб и завершить карьеру. Ранее Хейз сообщил, что решил завершить карьеру. Американец пополнил состав казанского «Ак Барса» в конце августа, заключив контракт на один сезон. В пяти матчах за казанцев 34‑летний форвард не набрал очков.

«Это решение игрока, у каждого есть своё видение, свои мозги. Если устал, сказал правду и всё, ничего такого тут нет. Всё честно, в команде все нормально отреагировали», — приводит слова Денисенко «Матч ТВ».

Ранее о решении Хейза покинуть «Ак Барс» и завершить карьеру высказался двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.