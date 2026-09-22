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Гомоляко: Канцеров по стилю подходит НХЛ, для него не будет проблем задержаться в лиге

Гомоляко: Канцеров по стилю подходит НХЛ, для него не будет проблем задержаться в лиге
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Бывший спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил шансы российского нападающего Романа Канцерова закрепиться в составе «Чикаго Блэкхоукс».

«Он достаточно прилично выглядит. По его стилю он как раз подходит местному хоккею — мобильный, хоть и невысокого роста, но мощный, быстрый. Может играть как с краю, так и в центре. Думаю, для Романа не будет проблем задержаться в НХЛ.

Видно, что Канцеров и Кейн общаются. Роман точно зайдёт в команду, поучиться ему у Кейна есть чему, так как это высочайший мастер. Думаю, для него это очень позитивный знак», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

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