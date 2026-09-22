Губернатор Тульской области поручил найти возможность для оказания помощи АКМ

Губернатор тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь АКМ на фоне финансовых проблем у клуба.

«Хоккей в Туле любят, особенно беспокоятся, понятное дело, родители детей, которые занимаются в Академии Михайлова, в детской Академии Михайлова. Поэтому надо бы искать всё-таки возможности для оказания клубу помощи, встретиться с руководством, пообсуждать, что делать дальше. Ну и, собственно говоря, родительское сообщество успокоить тоже», – цитирует Миляева ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что сразу несколько коллективов из Тулы оказались на грани прекращения соревнований в двух хоккейных лигах. Речь идёт о клубе «Олимпбет» — Всероссийской хоккейной лиги АКМ, а также о командах Молодёжной хоккейной лиги.