«Зачем перевоспитывать состоявшегося игрока?» Плющев — о словах Разина про Ткачёва

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на резкие высказывания Андрея Разина на пресс-конференциях о мотивации своих игроков.

– «Металлург» лидирует на Востоке, при этом Разин публично критикует Яковлева и Ткачёва, как считаете, может ли это сказаться на результате или таких сформировавшихся хоккеистов поздновато переделывать?

– Этих игроков воспитывать не надо. Надо понимать, что они собой представляют, и встраивать в систему команды. Зачем перевоспитывать состоявшегося игрока, который уже проявил себя в нашем хоккее и чего‑то достиг? В данном случае как‑то не очень хорошо педагогикой заниматься. Есть лидеры, топовые игроки, их просто надо встраивать в систему команды, чтобы они пользу приносили, а не воспитанием заниматься, чтобы их преклоняться заставить. Мне эти вещи непонятны.

– В хоккейных кругах есть распространённое мнение, что Разин не любит и не умеет работать со звёздными хоккеистами, согласны с этим?

– Мне сложно об этом говорить. Но если тренер не хочет, зачем с ними подписывать контракты было? Можно было просто сказать: «Ребята, извините, вы не в моей системе», они нашли бы себе клуб без вопросов. Сложно понять, что происходит в Магнитогорске, – цитирует Плющева «Матч ТВ».