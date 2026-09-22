15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Зачем перевоспитывать состоявшегося игрока?» Плющев — о словах Разина про Ткачёва

«Зачем перевоспитывать состоявшегося игрока?» Плющев — о словах Разина про Ткачёва
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на резкие высказывания Андрея Разина на пресс-конференциях о мотивации своих игроков.

– «Металлург» лидирует на Востоке, при этом Разин публично критикует Яковлева и Ткачёва, как считаете, может ли это сказаться на результате или таких сформировавшихся хоккеистов поздновато переделывать?
– Этих игроков воспитывать не надо. Надо понимать, что они собой представляют, и встраивать в систему команды. Зачем перевоспитывать состоявшегося игрока, который уже проявил себя в нашем хоккее и чего‑то достиг? В данном случае как‑то не очень хорошо педагогикой заниматься. Есть лидеры, топовые игроки, их просто надо встраивать в систему команды, чтобы они пользу приносили, а не воспитанием заниматься, чтобы их преклоняться заставить. Мне эти вещи непонятны.

– В хоккейных кругах есть распространённое мнение, что Разин не любит и не умеет работать со звёздными хоккеистами, согласны с этим?
– Мне сложно об этом говорить. Но если тренер не хочет, зачем с ними подписывать контракты было? Можно было просто сказать: «Ребята, извините, вы не в моей системе», они нашли бы себе клуб без вопросов. Сложно понять, что происходит в Магнитогорске, – цитирует Плющева «Матч ТВ».

Материалы по теме