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Инсайдер НХЛ рассказал, при каком условии Тарасенко мог вновь перейти во «Флориду»

Инсайдер НХЛ рассказал, при каком условии Тарасенко мог вновь перейти во «Флориду»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что нападающий Владимир Тарасенко мог оказаться во «Флориде Пантерз», чтобы заменить травмированного Брэда Маршана. Ранее россиянин уже выступал за «Пантерз» и становился с ними обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Тарасенко находится в статусе свободного агента. Возвращение Маршана после травмы ожидается в конце октября.

«Слышал, что он мог поехать во «Флориду», но, очевидно, этого не произошло. Если бы травма Брэда Маршана была более продолжительной, Тарасенко мог бы оказаться там», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Тарасенко выступал за «Миннесоту Уайлд». В 75 играх в регулярке на его счету 47 (23+24) очков, в плей-офф – 5 (2+3) очков в 11 играх.

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