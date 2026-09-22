Инсайдер НХЛ рассказал, при каком условии Тарасенко мог вновь перейти во «Флориду»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что нападающий Владимир Тарасенко мог оказаться во «Флориде Пантерз», чтобы заменить травмированного Брэда Маршана. Ранее россиянин уже выступал за «Пантерз» и становился с ними обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Тарасенко находится в статусе свободного агента. Возвращение Маршана после травмы ожидается в конце октября.

«Слышал, что он мог поехать во «Флориду», но, очевидно, этого не произошло. Если бы травма Брэда Маршана была более продолжительной, Тарасенко мог бы оказаться там», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Тарасенко выступал за «Миннесоту Уайлд». В 75 играх в регулярке на его счету 47 (23+24) очков, в плей-офф – 5 (2+3) очков в 11 играх.