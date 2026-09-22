«У нас много травм, но пацаны работают». Форвард «Авангарда» оценил игру команды

Нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев оценил выступления команды на старте сезона. Омский клуб одержал три победы в шести первых матчах сезона.

– Как оцените старт чемпионата для своей команды?

– У нас много травм, но пацаны работают. Обидно проиграли «Локомотиву» 1:2 и «Трактору» с тем же счётом. Где-то надо аккуратнее играть, более стабильно – и будут победы.

– Всё-таки тяжело с таким количеством травмированных?

– Молодые ребята молодцы, они делают свою работу. Ждём, понятно, возвращения травмированных, но играем этой командой здесь и сейчас.

– В этом сезоне вы вернулись в КХЛ. Чувствуете, что конкуренция даже между клубами обострилась сильнее, чем была два года назад?

– Да, 100%. С каждым годом это чувствуется. Мы с ребятами на этот счёт разговаривали: если брать, допустим, 2016-2018 годы, тогда было четыре-шесть команд-конкурентов. Сейчас в принципе все клубы очень ровные, и лига делает хорошую работу, что выравнивает команды. Все сейчас играют на топовом уровне, – цитирует Афанасьева «РБ Спорт».