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Главный тренер «Миннесоты» рассказал, в каком аспекте игры нужно прибавить Даниле Юрову

Главный тренер «Миннесоты» рассказал, в каком аспекте игры нужно прибавить Даниле Юрову
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, какой игры ждёт от российского нападающего Данилы Юрова.

«Не сказал бы, что от него обязательно требуется больше голов. Я жду от него больше напористости в атаке. В прошлом году, когда он был новичком — и мы обсуждали это в конце сезона, — игроки, приходя в команду, стремятся закрепиться в составе и играть. Думаю, он действовал очень ответственно. Теперь, когда он понимает, что это естественная часть его игры, и, что особенно важно, точно знает, как мы хотим играть, я хотел бы видеть больше решительности. Активнее использовать катание и бросок, проявлять настойчивость в чужой зоне. Если есть возможность сыграть остро — нужно это делать. Мы хотим видеть, что он действует активно и напористо в ситуациях, когда появляется шанс для атаки», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

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