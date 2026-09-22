Главный тренер «Миннесоты» рассказал, в каком аспекте игры нужно прибавить Даниле Юрову

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, какой игры ждёт от российского нападающего Данилы Юрова.

«Не сказал бы, что от него обязательно требуется больше голов. Я жду от него больше напористости в атаке. В прошлом году, когда он был новичком — и мы обсуждали это в конце сезона, — игроки, приходя в команду, стремятся закрепиться в составе и играть. Думаю, он действовал очень ответственно. Теперь, когда он понимает, что это естественная часть его игры, и, что особенно важно, точно знает, как мы хотим играть, я хотел бы видеть больше решительности. Активнее использовать катание и бросок, проявлять настойчивость в чужой зоне. Если есть возможность сыграть остро — нужно это делать. Мы хотим видеть, что он действует активно и напористо в ситуациях, когда появляется шанс для атаки», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.