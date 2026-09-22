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Каменский: хотелось бы видеть Овечкина в КХЛ, такие игроки приносят большой опыт

Каменский: хотелось бы видеть Овечкина в КХЛ, такие игроки приносят большой опыт
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в московское «Динамо». 2 июля хоккеист заключил новый однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

– Каковы перспективы Овечкина в новом сезоне НХЛ?
– Думаю, что он будет играть на высоком уровне, свои голы он забьёт, но точное количество шайб не могу назвать.

– Стоит ли после этого сезона ждать Овечкина в КХЛ?
– Это зависит от него. Думаю, прощальный матч он всё равно сыграет. Хотелось бы его видеть в КХЛ. Такие игроки приносят большой опыт КХЛ. Зрители хотели бы видеть его в форме «Динамо». Думаю, он должен сыграть хотя бы прощальный матч, но это моё личное мнение, – цитирует Каменского «Газета.Ru».

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