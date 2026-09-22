«Нам по силам выиграть Кубок Стэнли». Юров высказался о своей игре за «Миннесоту»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров высказался о своей игре и заявил, что в новом сезоне постарается активнее проявлять себя в атаке.

«Я знаю, на что способен на льду. Если главный тренер попросит меня активнее играть в атаке — я буду это делать. Или если попросит больше отрабатывать в защите — тоже сделаю, ведь это моя работа, верно? Помогать команде и стараться приносить ей максимальную пользу.

Моя цель — снова закрепиться в составе, день за днём ​​совершенствоваться и показать всем, что я могу повторить то, что делал в прошлом сезоне, и даже вырасти в профессиональном плане. Если не учиться каждый день, то начнёшь деградировать. Нам по силам выиграть Кубок Стэнли, ведь в прошлом году доказали, что мы — хорошая команда», — цитирует Юрова пресс-служба клуба.