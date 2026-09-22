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«Он просит нас об этом». Макдэвид высказался о тренировках под руководством Майка Бэбкока

«Он просит нас об этом». Макдэвид высказался о тренировках под руководством Майка Бэбкока
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о тренировках под руководством Майка Бэбкока.

«Да, очевидно, что его стандарты высоки, и это то, что я люблю и поддерживаю. Я хочу, чтобы стандарты были на самом высоком уровне, и, если ему не понравилась тренировка, завтра мы станем лучше. Его установка в том, что мы должны быть готовы в любое время. Должны быть сконцентрированы, важна каждая деталь, и в этом вся суть. Это то, о чём он нас просит. Я не думаю, что это так уж сложно держать концентрацию в течение получаса тренировки — будьте собранны, когда вы на льду», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

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