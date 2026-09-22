Егор Соколов сообщил, что сказал игрокам «Ак Барса» Хейз после решения завершить карьеру

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов прокомментировал решение Кевина Хейза завершить игровую карьеру после пяти матчей за казанский клуб.

– Какие впечатления он оставил как игрок и как человек?

– Классный парень, ничего плохого о нём сказать не могу. Человек отыграл 850 матчей в НХЛ. Конечно, хотелось провести с ним весь сезон.

– Анвар Гатиятулин говорил, что Кевину нужно до 20 матчей, чтобы почувствовать игру и адаптироваться.

– Да, но я считаю, что он поступил честно по отношению к ребятам в команде. Он почувствовал, что уже не может отдавать все 100%, и принял решение уехать. На мой взгляд, это правильный поступок. Он приехал сюда не просто зарабатывать деньги, а играть в хоккей. В какой-то момент понял, что уже не может делать это на прежнем уровне. Человек провёл 13 сезонов в лучшей лиге мира, решил попробовать свои силы здесь на закате карьеры, но понял, что больше не может. Никакого осуждения с моей стороны нет. Желаю ему только удачи.

– Кевин что-нибудь сказал ребятам перед отъездом? Какие слова тебе запомнились?

– Он попросил не осуждать его за это решение. Сказал, что не хочет подставлять нас как игроков. Я считаю, что это было очень профессионально с его стороны. Бывают ситуации, когда люди просто хотят получить деньги: выходят на лёд и отбывают номер. А Кевин, имея такой опыт, принял честное решение. Ему только спасибо за это и за всё, что он сделал для нас, – цитирует Соколова «Сила спорта».