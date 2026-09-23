«Оба турнира заслуживают эфира». Назаров сравнил НХЛ с показом футбольной Примеры

Известный тренер Андрей Назаров высказался о предстоящем старте нового сезона Национальной хоккейной лиги. Первые матчи пройдут в ночь на 30 сентября.

«Уже совсем скоро, в конце сентября, стартует сезон НХЛ. Мы видим, что хоккей в плане популярности набирает обороты, матчи КХЛ вызывают большой ажиотаж. В НХЛ играет много наших ребят, за их матчами тоже будут следить с большим интересом. Хочется пожелать всем россиянам успешного сезона и обойтись без травм.

Конечно, было бы здорово, чтобы игры НХЛ показывали по федеральному ТВ. Тогда мы будем смотреть хоккей и днём, и вечером, и ночью. Можно провести параллель между НХЛ и испанским футболом: оба турнира очень популярны и заслуживают своего места в сетке эфира. Кроме того, хоккеем интересуется много молодёжи, так что подрастающее поколение сможет смотреть на любимый вид спорта круглые сутки. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.