15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Оба турнира заслуживают эфира». Назаров сравнил НХЛ с показом футбольной Примеры

«Оба турнира заслуживают эфира». Назаров сравнил НХЛ с показом футбольной Примеры
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о предстоящем старте нового сезона Национальной хоккейной лиги. Первые матчи пройдут в ночь на 30 сентября.

«Уже совсем скоро, в конце сентября, стартует сезон НХЛ. Мы видим, что хоккей в плане популярности набирает обороты, матчи КХЛ вызывают большой ажиотаж. В НХЛ играет много наших ребят, за их матчами тоже будут следить с большим интересом. Хочется пожелать всем россиянам успешного сезона и обойтись без травм.

Конечно, было бы здорово, чтобы игры НХЛ показывали по федеральному ТВ. Тогда мы будем смотреть хоккей и днём, и вечером, и ночью. Можно провести параллель между НХЛ и испанским футболом: оба турнира очень популярны и заслуживают своего места в сетке эфира. Кроме того, хоккеем интересуется много молодёжи, так что подрастающее поколение сможет смотреть на любимый вид спорта круглые сутки. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Невероятно: Варламов возвращается в НХЛ после тяжелейшей операции. Он не играл два года!
Невероятно: Варламов возвращается в НХЛ после тяжелейшей операции. Он не играл два года!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android