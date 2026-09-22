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Бывший защитник «Локомотива» Мартин Гернат подписал контракт со швейцарским «Давосом»

Бывший защитник «Локомотива» Мартин Гернат подписал контракт со швейцарским «Давосом»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Локомотива» Мартин Гернат подписал контракт со швейцарским «Давосом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Гернат выступал за «Локомотив» с 2023 года и помог ярославской команде завоевать Кубок Гагарина в 2025 и 2026 годах. После завершения прошлого сезона защитник покинул клуб в связи с истечением контракта.

До перехода в «Локомотив» Гернат играл за чешскую «Спарту», словацкий «Прешов» и швейцарскую «Лозанну». В составе сборной Словакии он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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