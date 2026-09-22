В «Динамо» сообщили, когда главная звезда клуба должен вылететь из Канады в Россию

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, когда нападающий Джордан Уил сможет присоединиться к команде. Форвард летал в Канаду на роды своей жены.

– Есть ли официальная позиция клуба по срокам возвращения Джордана Уила в расположение команды?

– Я буквально сегодня узнал, что он вот сегодня [22 сентября] должен вылететь, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне 34‑летний канадец принял участие в четырёх матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Канадский нападающий отсутствует в команде с 13 сентября и пропустил за это время четыре матча команды.