«Главное — не бояться играть». Кравец — о турнирных перспективах «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о турнирных перспективах команды в текущем сезоне КХЛ.

— Вы говорили о хорошей игре Шутова. Как раз таки он хорошо играл и в Ярославле. Есть понимание, кто основной у вас сейчас вратарь – Шепард или Шутов?

— У нас все три вратаря в любой момент могут выйти и помочь команде. Рад, что Андрей проявил себя. Можно сказать, три встречи отыграл прилично. Надеюсь, и дальше будет держать этот высокий уровень.

— Логан Дэй отлично начал чемпионат. Но перед сезоном шутили, что он подошёл к сезону с лишним весом. С каким весом он подходил, сколько сбросил? Выглядит как будто прилично.

— В принципе, вот и ответ. Работу он свою выполняет, форму набрал. Претензий к нему никаких нет. Мы довольны его игрой в паре с Масси.

— Насколько важно, чтобы эта уверенность на старте чемпионата не перешла в самоуверенность?

— Важно, что мы выигрываем, важно создать задел, скамейка у нас не такая длинная. Нужно побеждать для уверенности. Когда выигрываешь даже самые тяжёлые матчи, восстанавливаться легче. Нужно побеждать, восстанавливаться и на протяжении всего сезона стараться поддерживать хорошую форму. Главное — не бояться играть, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.