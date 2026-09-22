Главный тренер «Динамо» прокомментировал текущий провал форвардов своей команды

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о слабой результативности ведущих нападающих команды.

– В межсезонье команда сильно обновилась, были подписаны дорогие форварды на высокие контракты. Я не хочу сейчас сваливаться здесь на фамилии, но игра каждого из них в сентябре далека от того, что хотелось видеть. Ни у кого из них нет в активе больше одного гола. Почему? Ведь именно от них и зависит реализация.

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Да, хотелось бы, чтобы они больше забивали. Пока не идёт. Пока они не могут, хотя есть моменты. А я всегда говорю, что, когда у игрока есть момент, это нормально – тогда прорвёт. Хуже, когда у игрока нет моментов, тогда начинается головная боль, тут начинаются к нему вопросы. Когда есть моменты, будем ждать и терпеть, а что ещё остаётся, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.