15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» прокомментировал текущий провал форвардов своей команды

Главный тренер «Динамо» прокомментировал текущий провал форвардов своей команды
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о слабой результативности ведущих нападающих команды.

– В межсезонье команда сильно обновилась, были подписаны дорогие форварды на высокие контракты. Я не хочу сейчас сваливаться здесь на фамилии, но игра каждого из них в сентябре далека от того, что хотелось видеть. Ни у кого из них нет в активе больше одного гола. Почему? Ведь именно от них и зависит реализация.
– Мне сложно ответить на этот вопрос. Да, хотелось бы, чтобы они больше забивали. Пока не идёт. Пока они не могут, хотя есть моменты. А я всегда говорю, что, когда у игрока есть момент, это нормально – тогда прорвёт. Хуже, когда у игрока нет моментов, тогда начинается головная боль, тут начинаются к нему вопросы. Когда есть моменты, будем ждать и терпеть, а что ещё остаётся, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» проиграло «Барысу» на домашней площадке