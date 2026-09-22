Тамбиев — о селекции: кого надо напрягать — я тех напрягаю. Пока подписаний нет

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о текущей работе по усилению состава команды.

– Понятно, что после «Адмирала» вас не испугать никакими проблемами с составом, но в целом насколько текущая ситуация с форвардами выглядит для вас катастрофой? Один нападающий в отъезде, ещё двое форвардов травмированы, и в итоге Магомед Шараканов завершает матч в атаке.

– Я знаю ситуацию изнутри. Кого надо напрягать – я тех напрягаю. Тех, кто должен заниматься селекцией. Поверьте мне. Но пока видите… Пока сложно. Конечно, у нас есть проблемы с игроками в атаке. Пока подписаний нет. Хотелось бы, чтобы они произошли и чтобы мы усилились в атаке. Но что сделать? Пока никого нет. Будем играть теми, кто есть, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.