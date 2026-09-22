Результаты матчей КХЛ на 22 сентября 2026 года
Сегодня, 22 сентября, продолжился 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 22 сентября 2026 года:
«Динамо» М – «Барыс» — 1:4;
«Шанхайские Драконы» – «Автомобилист» — 3:2;
«Торпедо» – «Авангард» — 5:1.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».