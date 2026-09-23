Расписание матчей КХЛ на 23 сентября 2026 года

Сегодня, 23 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоится четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 23 сентября 2026 года (время московское):

12:00. «Амур» – ЦСКА;

12:30. «Адмирал» – «Локомотив»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Металлург»;

19:30. «Нефтехимик» – «Лада».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».