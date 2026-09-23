Расписание матчей ВХЛ на 23 сентября 2026 года

Сегодня, 23 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 23 сентября 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Омские Крылья»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Рубин»;

15:00. «Металлург» – «Зауралье».

18:30. «Нефтяник» – «Молот»;

18:30. «Барс» – «Торос»;

19:00. АКМ – «Дизель»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Кристалл».

На сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Нефтяник» с 12 очками.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.