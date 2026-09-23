Сегодня, 23 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 23 сентября 2026 года (время московское):

17:00. «Снежные Барсы» – «Омские Ястребы»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Красноярские Рыси».

18:30. «Локо» – «Академия Михайлова»;

18:30. «Алмаз» – МХК «Динамо» М.

18:30. «Красная Армия» – «Авто».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.