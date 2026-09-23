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Амур — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Амур» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 23 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет ЦСКА. Встреча началась в 12:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Рой, Полтапов) – 36:00 (5x5)     0:2 Барак (Мамин, Саморуков) – 39:28 (5x5)    

«Амур» в сезоне одержал две победы и потерпел четыре поражения. ЦСКА одержал четыре победы при трёх поражениях.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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