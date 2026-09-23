«Адмирал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 23 сентября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» встретится с «Локомотивом» из Ярославля. Встреча начнётся в 12:30 мск. В прямом эфире её покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» одержал одну победу, четырежды успех праздновали хоккеисты ярославского клуба.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.