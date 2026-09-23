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Адмирал — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Адмирал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 23 сентября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке идёт матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» встречается с «Локомотивом» из Ярославля. Встреча началась в 12:30 мск. В прямом эфире её показывает телеканал КХЛ. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Шалунов, Алексеев) – 11:48 (5x5)     0:2 Полунин (Романцев, Алексеев) – 16:30 (5x5)     1:2 Ибрагимов (Чезганов, Усманов) – 50:27 (5x5)    

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» одержал одну победу, четырежды успех праздновали хоккеисты ярославского клуба.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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