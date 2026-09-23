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Салават Юлаев — Металлург: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 23 сентября 2026

«Салават Юлаев» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 сентября, на льду «Уфа-Арены» в Уфе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча начнётся в 17:00 мск. Игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата дважды победу праздновал «Салават Юлаев», трижды — «Металлург». «Салават Юлаев» одержал четыре победы в шести стартовых матчах сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» одержал пять побед в