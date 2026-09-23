«Салават Юлаев» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 23 сентября, на льду «Уфа-Арены» в Уфе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча начнётся в 17:00 мск. Игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата дважды победу праздновал «Салават Юлаев», трижды — «Металлург». «Салават Юлаев» одержал четыре победы в шести стартовых матчах сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» одержал пять побед в семи матчах и на данный момент возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги.