«Салават Юлаев» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 23 сентября, на льду «Уфа-Арены» в Уфе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча начнётся в 17:00 мск. Игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата дважды победу праздновал «Салават Юлаев», трижды — «Металлург». «Салават Юлаев» одержал четыре победы в шести стартовых матчах сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Металлург» одержал пять побед в семи матчах и на данный момент возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги.
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