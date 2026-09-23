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Салават Юлаев — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Салават Юлаев» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 23 сентября, на льду «Уфа-Арены» в Уфе проходит матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча началась в 17:00 мск. Игру показывает «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 10:08 (5x5)     0:2 Нечаев (Коробкин) – 27:31 (5x5)     1:2 Ремпал (Алексеев, Родуолд) – 29:56 (5x3)     2:2 Ремпал (Шипачёв, Алексеев) – 30:38 (5x4)     2:3 Толчинский (Исхаков) – 34:36 (4x5)     2:4 Тодд (Орехов, Фёдоров) – 49:09 (5x4)     3:4 Маджио (Ефремов, Жаровский) – 59:48 (6x5)    

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата дважды победу праздновал «Салават Юлаев», трижды — «Металлург». «Салават Юлаев» одержал четыре победы в шести стартовых матчах сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» одержал пять побед в семи матчах и на данный момент возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги.