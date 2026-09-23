«Салават Юлаев» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 23 сентября, на льду «Уфа-Арены» в Уфе проходит матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча началась в 17:00 мск. Игру показывает «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата дважды победу праздновал «Салават Юлаев», трижды — «Металлург». «Салават Юлаев» одержал четыре победы в шести стартовых матчах сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» одержал пять побед в семи матчах и на данный момент возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги.