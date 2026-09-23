Владелец «Вашингтона» Леонсис избран председателем Совета управляющих НХЛ

Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис избран председателем Совета управляющих Национальной хоккейной лиги. Решение принято единогласно, информация опубликована пресс-службой организации.

Предшественник Леонсиса на этом посту — владелец «Бостон Брюинз» Джереми Джейкобс — сложил полномочия после 19 лет работы в должности.

«Заглядывая в будущее, я не могу представить себе лучшего преемника, чем Тед Леонсис, уважаемый и успешный владелец, стоящий у истоков инноваций. Тед — именно тот человек, который поможет проложить курс на будущее хоккея. Пожалуй, самое важное то, что Тед — страстный болельщик, который высоко ценит способность НХЛ оказывать положительное влияние на общество», — заявил Джейкобс.

Вице-председателем назначен Мюррей Эдвардс, владеющий клубом «Калгари Флэймз». Совет управляющих является высшим руководящим органом лиги, утверждающим стратегические решения. В его состав входят делегаты от всех клубов НХЛ.