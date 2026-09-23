НХЛ обсудила расширение до 33 команд, но решения пока нет

Совет директоров НХЛ обсудил возможное расширение лиги до 33 команд за счёт клуба в Техасе, однако конкретного решения пока не принято. Главными вариантами остаются Хьюстон и Остин.

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что лига пока оценивает все детали возможного расширения. Создание новой команды может потребовать около $ 3,5 млрд инвестиций — в эту сумму входят взнос за расширение и строительство новой арены.

«Думаю, все занимают выжидательную позицию, чтобы понять, что именно предлагается, а также оценить плюсы и минусы. Расширение — это многомиллиардная сделка, которая повлияет на все остальные клубы лиги. Необходимо проработать множество деталей. И если расширение состоится, три четверти членов Совета управляющих должны будут убедиться, что оно имеет смысл. Это не то, что можно сделать за одну ночь», приводит слова Бэттмена sportsnet.ca.

Ожидается, что к декабрю лига получит больше информации о перспективах Хьюстона и Остина. Проектом занимается американский миллиардер Дэн Фридкин — владелец «Ромы» и «Эвертона», чья семья через спортивную платформу Pursuit Sports получила эксклюзивные права на создание новой команды в Техасе.