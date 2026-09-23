НХЛ продолжает получать запросы на расширение из Атланты и Финикса

НХЛ продолжает рассматривать заявки на появление новых клубов помимо проекта в Техасе. Комиссар лиги Гэри Бэттмен сообщил, что интерес к расширению сохраняется со стороны инвесторов из Атланты и района Финикса.

При этом техасский проект с группой миллиардера Дэна Фридкина, чья семья через спортивную платформу Pursuit Sports получила эксклюзивные права на создание новой команды в Техасе, находится на более продвинутой стадии. НХЛ изучает возможность создания 33-й команды в Хьюстоне или Остине, тогда как переговоры по другим рынкам пока не дошли до аналогичного этапа.

Финикс ранее уже принимал клуб НХЛ — «Аризона Койотс» переехала в Солт-Лейк-Сити в 2024 году. В сентябре сообщалось, что как минимум две группы обсуждали с лигой возможность возвращения команды в этот регион.