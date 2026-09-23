«Каролина» по буллитам обыграла «Флориду» в предсезонке НХЛ, россияне очков не набрали
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В ночь с 22 на 23 сентября завершился предсезонный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 04:31 (5x5) 1:1 Надо (Райлли, Хеймосалми) – 07:00 (5x5) 1:2 Барков (Ткачук, Джонс) – 07:18 (5x5) 2:2 Робида – 31:25 (5x5) 3:2 Надо – 65:00
В составе хозяев шайбы забросили Джастин Робида и Брэдли Надо. Также Надо реализовал победный буллит.
В составе гостей голы записали на свой счёт Брэди Ткачук (1+1) и Александр Барков (1+1).
Российские хоккеисты Иван Рябкин, Виктор Неучев (оба «Харрикейнз») и Дмитрий Куликов («Пантерз») результативными действиями не отметились.
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