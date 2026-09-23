«Каролина» по буллитам обыграла «Флориду» в предсезонке НХЛ, россияне очков не набрали

В ночь с 22 на 23 сентября завершился предсезонный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Робида и Брэдли Надо. Также Надо реализовал победный буллит.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брэди Ткачук (1+1) и Александр Барков (1+1).

Российские хоккеисты Иван Рябкин, Виктор Неучев (оба «Харрикейнз») и Дмитрий Куликов («Пантерз») результативными действиями не отметились.