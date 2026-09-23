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Нэшвилл Предаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 23 сентября 2026, счет 3:2 (ОТ), предсезонный матч НХЛ 2026/2027

«Тампа» без Кучерова и Василевского проиграла «Нэшвиллу» в предсезонном матче, ведя 2:0
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В ночь с 22 на 23 сентября завершился предсезонный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2026, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Вьель (Гиргенсонс) – 23:44 (5x5)     0:2 Вьель (Хольмберг, Кралович) – 44:54 (5x5)     1:2 Вуд (Уфко, Йози) – 53:30 (5x5)     2:2 Вуд (Ашан) – 57:40 (5x5)     3:2 Нильссон – 62:33 (3x3)    

В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Вуд (2) и Феликс Нильссон.

В составе гостей оба гола на счёту Джеффри Вьеля.

Главные звёзды «Тампа-Бэй» россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский участия в матче не принимали.

Российский защитник Максим Грошев («Лайтнинг») провёл на льду чуть больше 19 минут, но результативными действиями не отметился.

Календарь предсезонных игр НХЛ
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