«Тампа» без Кучерова и Василевского проиграла «Нэшвиллу» в предсезонном матче, ведя 2:0

В ночь с 22 на 23 сентября завершился предсезонный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Вуд (2) и Феликс Нильссон.

В составе гостей оба гола на счёту Джеффри Вьеля.

Главные звёзды «Тампа-Бэй» россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский участия в матче не принимали.

Российский защитник Максим Грошев («Лайтнинг») провёл на льду чуть больше 19 минут, но результативными действиями не отметился.