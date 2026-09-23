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Калгари Флэймз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 23 сентября 2026, счет 3:1, предсезонный матч НХЛ 2026/2027

«Калгари» с дублем Гридина обыграл «Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ
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В ночь с 22 на 23 сентября завершился предсезонный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2026, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фараби (Гридин, Парек) – 35:00 (5x4)     2:0 Коронато (Фрост, Гридин) – 37:30 (5x5)     3:0 Гонзек (Парек, Фараби) – 38:58 (5x5)     3:1 Бэйнс (Кутс) – 46:22    

В составе хозяев шайбы забросили Джоэль Фараби, Мэтт Коронато и Самуэль Гонзек.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Аршдип Бэйнс.

Российский нападающий Матвей Гридин («Флэймз») сделал две результативные передачи.

Россияне Ян Кузнецов, Максим Цыплаков (оба «Калгари»), Кирилл Кудрявцев и Илья Сафонов (оба «Ванкувер») очков не набрали.

Вратари из России Кирилл Зарубин («Флэймз») и Алексей Медведев («Кэнакс») были в заявке, но на льду не появились.

Календарь предсезонных игр НХЛ
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