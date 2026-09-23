«Калгари» с дублем Гридина обыграл «Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ

В ночь с 22 на 23 сентября завершился предсезонный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе хозяев шайбы забросили Джоэль Фараби, Мэтт Коронато и Самуэль Гонзек.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Аршдип Бэйнс.

Российский нападающий Матвей Гридин («Флэймз») сделал две результативные передачи.

Россияне Ян Кузнецов, Максим Цыплаков (оба «Калгари»), Кирилл Кудрявцев и Илья Сафонов (оба «Ванкувер») очков не набрали.

Вратари из России Кирилл Зарубин («Флэймз») и Алексей Медведев («Кэнакс») были в заявке, но на льду не появились.