«Динамо» проиграло «Барысу» в КХЛ, новые условия FIS. Главное к утру
Московское «Динамо» проиграло «Барысу» в КХЛ на домашней площадке, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменила условие получения нейтрального статуса для россиян и белорусов, «Авангард» крупно уступил «Торпедо» и потерпел третье поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Московское «Динамо» проиграло «Барысу» на домашней площадке.
- FIS изменила условие получения нейтрального статуса для россиян и белорусов.
- «Авангард» крупно уступил «Торпедо» и потерпел третье поражение подряд.
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