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23 сентября главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, КХЛ, результаты

«Динамо» проиграло «Барысу» в КХЛ, новые условия FIS. Главное к утру
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Московское «Динамо» проиграло «Барысу» в КХЛ на домашней площадке, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменила условие получения нейтрального статуса для россиян и белорусов, «Авангард» крупно уступил «Торпедо» и потерпел третье поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Московское «Динамо» проиграло «Барысу» на домашней площадке.
  2. FIS изменила условие получения нейтрального статуса для россиян и белорусов.
  3. «Авангард» крупно уступил «Торпедо» и потерпел третье поражение подряд.
  4. «Шанхайские Драконы» обыграли «Автомобилист» в первом домашнем матче сезона.
  5. Артета договорился о новом контракте с «Арсеналом» с повышением зарплаты — The Irish Times.
  6. «Питтсбург» проиграл дома «Детройту» в первом матче Малкина в предсезонке НХЛ.