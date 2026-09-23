«Динамо» проиграло «Барысу» в КХЛ, новые условия FIS. Главное к утру

Московское «Динамо» проиграло «Барысу» в КХЛ на домашней площадке, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменила условие получения нейтрального статуса для россиян и белорусов, «Авангард» крупно уступил «Торпедо» и потерпел третье поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».