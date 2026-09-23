«Отец и брат повлияли на него». Владелец «Оттавы» — об уходе Брэди Ткачука во «Флориду»

Владелец «Оттавы Сенаторз» Майкл Андлауэр высказался о ситуации с уходом форварда Брэди Ткачака. 27-летний американец летом был обменян в «Флориду Пантерз» по собственному желанию, где присоединился к своему брату Мэттью. Он провёл восемь сезонов в составе «Сенаторз» и был капитаном команды с 2021 года.

«Семейные узы очень крепкие, его отец и брат повлияли на него. В конечном счёте было принято решение поехать туда и играть с братом. Это решение в определённой степени зависело не от нас. Но ты должен хотеть играть за «Оттаву». И до самого конца наши болельщики поддерживали Брэди – даже после того, как сборная США выиграла золото. Я в этом не сомневаюсь», – сказал владелец канадского клуба.

За восемь лет в «Оттаве» он был для нас образцовым капитаном, лидером и примером для подражания. Он заботился о местном сообществе. Он и его жена Эмма сделали больше, чем любой другой игрок. Наши болельщики преданные и умные. И они любили Брэди», – цитирует Андлауэра The Athletic.