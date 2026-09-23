Роман Ротенберг вместе с Сёминым и Худобиным проведут мастер-класс в Красноярске

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил, что проведёт мастер-класс в Красноярске. Мероприятие состоится 24 сентября в 19:00 на льду «Платинум Арены».

«Спустя три года вновь возвращаюсь в Красноярск. В мае 2023-го мы приезжали сюда с «Россией 25» в рамках большого тура сборной. В День Победы обыграли команду Беларуси со счётом 5:1, а на трибунах нас поддерживали почти семь тысяч зрителей. До сих пор помню ту потрясающую атмосферу.

На этот раз вместе с легендами красноярского хоккея Александром Сёминым и Антоном Худобиным проведём тренировку для воспитанников хоккейной школы «Сокол». Поработаем с ребятами над техникой катания и владения шайбой, скоростью, координацией, броском и принятием решений. Важно не только показать упражнения, но и поделиться опытом, ответить на вопросы и дать юным хоккеистам дополнительную мотивацию двигаться дальше. Именно так сохраняется связь поколений: чемпионы передают свои знания тем, кто только начинает путь в большом хоккее», — написал Ротенберг в телеграм-канале.