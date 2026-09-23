Семён Варламов поделился эмоциями от участия в матче НХЛ впервые за последние два года

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Вараламов поделился эмоциями от участия в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3). Российский вратарь из-за травмы не принимал участия в матчах лиги с 29 ноября 2024 года после двух операций на колене. Варламов вошёл в игру с середины второго периода и отразил все 10 бросков.

«Великолепные ощущения, мои колени чувствуют себя хорошо. Я просто хочу набирать игровую форму и принимать участие в матчах. Возмо