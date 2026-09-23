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Семён Варламов поделился эмоциями от участия в матче НХЛ впервые за последние два года

Семён Варламов поделился эмоциями от участия в матче НХЛ впервые за последние два года
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Вараламов поделился эмоциями от участия в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3). Российский вратарь из-за травмы не принимал участия в матчах лиги с 29 ноября 2024 года после двух операций на колене. Варламов вошёл в игру с середины второго периода и отразил все 10 бросков.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бодуан (Толванен, Дурзи) – 08:23 (6x5)     2:0 Дорофеев (Бьёркстранд, Миллер) – 26:03 (5x5)     3:0 Рэддиш (Шмитс, Шнайдер) – 27:20 (5x5)     3:1 Маклин (Чаффи, Сизикас) – 31:36 (5x5)     3:2 Шефер (Маччелли, Шенн) – 37:47 (5x4)     3:3 Маччелли (Хорват, Шефер) – 44:02 (5x4)     3:4 Маччелли (Шефер, Палмьери) – 49:29 (5x4)    

«Великолепные ощущения, мои колени чувствуют себя хорошо. Я просто хочу набирать игровую форму и принимать участие в матчах. Возмо