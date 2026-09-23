«Самое простое сейчас — отвернуться от команды». Капитан «Авангарда» — о поражениях

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о результатах команды на старте нового сезона КХЛ. Омский клуб испытывает проблемы с большим количеством травмированных игроков и проиграл четыре матча из семи.

«Самое простое сейчас — отвернуться от команды и сказать, какие все плохие… Но омские болельщики и болельщики «Авангарда» по всей стране и миру всегда рядом с командой. Особенно в такие периоды, когда всё против нас! Команда бьётся, равнодушных в команде нет! На данный момент обстоятельства чуточку сильнее нас, но мы через это пройдём!» — написал Шарипзянов в соцсети.

Шарипзянов ещё не принимал участия в матчах текущего сезона из-за восстановления от травмы, полученной в плей-офф прошлого сезона.