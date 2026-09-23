15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Меркли — о своей неудачной игре: конечно, это давит. Прошлый год вышел хорошим для меня

Меркли — о своей неудачной игре: конечно, это давит. Прошлый год вышел хорошим для меня
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ник Меркли высказался о своей игре на старте сезона КХЛ. За восемь матчей форвард набрал лишь 2 (1+1) очка.

— У вас второе поражение подряд, в двух матчах всего одна заброшенная шайба. Что происходит с командой?
— Да, этого явно недостаточно. Думаю, у нас есть шансы, просто не получается их реализовать прямо сейчас. Наносим много бросков, создаём траффик перед воротами. Необходимо найти способ сохранять самообладание и начать забивать.

— На вашем личном счету всего одна заброшенная шайба с начала чемпионата. Насколько это морально давит?
— Да, конечно. Прошлый год вышел хорошим для меня. Хотелось бы продолжать в том же духе. Очевидно, вся наша команда борется и старается, просто нужно работать дальше и искать путь к успеху, — сказал Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» проиграло «Барысу» на домашней площадке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android