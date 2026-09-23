Меркли — о своей неудачной игре: конечно, это давит. Прошлый год вышел хорошим для меня

Нападающий московского «Динамо» Ник Меркли высказался о своей игре на старте сезона КХЛ. За восемь матчей форвард набрал лишь 2 (1+1) очка.

— У вас второе поражение подряд, в двух матчах всего одна заброшенная шайба. Что происходит с командой?

— Да, этого явно недостаточно. Думаю, у нас есть шансы, просто не получается их реализовать прямо сейчас. Наносим много бросков, создаём траффик перед воротами. Необходимо найти способ сохранять самообладание и начать забивать.

— На вашем личном счету всего одна заброшенная шайба с начала чемпионата. Насколько это морально давит?

— Да, конечно. Прошлый год вышел хорошим для меня. Хотелось бы продолжать в том же духе. Очевидно, вся наша команда борется и старается, просто нужно работать дальше и искать путь к успеху, — сказал Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.