Форвард московского «Динамо»: скучаем по Уилу. С нетерпением ждём его возвращения

Нападающий московского «Динамо» Ник Меркли высказался об отсутствии лидера команды Джордана Уила, который улетел в Канаду на роды жены.

— Насколько сильно не хватает Джордана Уила, который отсутствует по семейным обстоятельствам?

— Без него тяжело играть. Конечно, Джордана нам не хватает, он центр первого звена и один из лучших игроков в лиге. Определённо, мы скучаем по нему, с нетерпением ждём его возвращения. Возможно, нужен кто-то ещё, кто мог бы помочь. Будем очень рады, если он скоро вернётся.

— Егор Римашевский стабильно набирал очки, играл в большинстве, но получил травму. Его отсутствие тоже сказывается?

— После травмы Егора особенно нужно активизироваться, а этого пока не происходит, так что мы должны найти способ посмотреть на себя в зеркало и вернуться готовыми к работе, начать забивать, — сказал Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.