Тренер «Славутича» рассказал о победе смоленского клуба в Кубке Руслана Салея

Главный тренер «Славутича» Иван Усенко рассказал о победе смоленского клуба в Кубке Руслана Салея.

«Кубок Салея – официальный турнир под эгидой Федерации хоккея Беларуси, там также разыгрывается Кубок. В те времена, когда ещё были международные матчи, победитель Кубка Салея мог участвовать в международных соревнованиях. Когда была Лига чемпионов, победитель Кубка Салея имел право участвовать в Континентальном кубке, если победитель чемпионата квалифицируется в Лигу чемпионов. Так что это важный турнир. Кто-то может и рассматривает его в большей степени как предсезонную подготовку, но тем не менее это полноценный Кубок.

Всё-таки это не просто турнир пяти-шести команд, а всех 14 команд Экстралиги, так что есть спортивный интерес. Там есть и плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Поэтому получается полноценный турнир, просто растянутый на месяц», — сказал Усенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.