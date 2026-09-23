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Тренер «Славутича» рассказал о победе смоленского клуба в Кубке Руслана Салея

Тренер «Славутича» рассказал о победе смоленского клуба в Кубке Руслана Салея
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Главный тренер «Славутича» Иван Усенко рассказал о победе смоленского клуба в Кубке Руслана Салея.

«Кубок Салея – официальный турнир под эгидой Федерации хоккея Беларуси, там также разыгрывается Кубок. В те времена, когда ещё были международные матчи, победитель Кубка Салея мог участвовать в международных соревнованиях. Когда была Лига чемпионов, победитель Кубка Салея имел право участвовать в Континентальном кубке, если победитель чемпионата квалифицируется в Лигу чемпионов. Так что это важный турнир. Кто-то может и рассматривает его в большей степени как предсезонную подготовку, но тем не менее это полноценный Кубок.

Всё-таки это не просто турнир пяти-шести команд, а всех 14 команд Экстралиги, так что есть спортивный интерес. Там есть и плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Поэтому получается полноценный турнир, просто растянутый на месяц», — сказал Усенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Усенко читайте на «Чемпионате»:
«Все говорят, что играют в атаку, но кубки берёт оборона». Тренер-открытие из Смоленска
Эксклюзив
«Все говорят, что играют в атаку, но кубки берёт оборона». Тренер-открытие из Смоленска