Тренер «Славутича» рассказал о необходимости приглашения опытных игроков в команду

Главный тренер «Славутича» Иван Усенко рассказал о необходимости приглашения опытных игроков в команду.

– Я так понимаю, фокус в селекции идёт на молодёжь 18-23 лет, которой нужно доказать, показать себя?

– Необязательно. У нас есть и опытные игроки, потому что молодёжь должна расти, равняться и стремиться глядя на более опытных ребят, которые будут им показывать, куда и как нужно расти.

Если будет только молодёжь, они достигнут уровня друг друга и дальше не увидят точек роста. Опытные игроки показывают, как и когда нужно сыграть, как действовать в разных моментах. За счёт этих игроков, более возрастных, прогрессирует и молодёжь. Такие хоккеисты должны быть в команде.

– А из молодёжи кого бы вы отметили по прошлому сезону? Кто мог бы заявить о себе в лигах уровнем выше?

– Я никогда не выделял никого и сейчас не буду. Есть игроки, у которых были предложения, кто-то из них уже поехал в ВХЛ на просмотр. У каждого своя жизнь и карьера, выделять никого не буду. Мы играли командой и добились результата именно командой, — сказал Усенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.