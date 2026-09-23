Тренер «Славутича» из Смоленска высказался о выходе команды в финал Экстралиги Беларуси

Главный тренер «Славутича» Иван Усенко высказался о выходе команды в финал Экстралиги Беларуси.

– Говоря о спортивном результате, финал прошлого сезона – это был прыжок выше головы или вы понимали силу состава, его возможности и это всё закономерно?

– Со стороны виднее будет, по поводу того, андердоги мы были или нет. Мы выходили на каждую игру играть на победу и выкладывались. Начиная с ноября я очень доволен был командой, мы и первые игры старались играть здорово, но вот вторая половина сезона, когда команда полностью собралась, это была совсем другая история. Дальше к нам буквально добавился один человек после Нового года, в основном команда была целиком собрана, и мы играли каждую игру как последнюю. Это помогло нам и в плей-офф.

Я не скажу, что мы были сильнее кого-то. Все команды были сильны, и мы благодарны им за то, что они помогли нам вырасти и достичь того результата, который мы достигли за счёт того, что они здорово нам сопротивлялись. Мы росли от игры к игре и под конец сезона мы показывали действительно хороший хоккей. Да, где-то дело случая. Удача, фарт – всё это присутствует, невозможно достичь серьёзных высот без удачи, но удачу нужно заработать. Своей игрой и самоотдачей, команда, тренерский штаб, руководство заработали то, что мы играли в финале в прошлом сезоне.

Но это было в прошлом сезоне, в новом нужно всё доказывать заново. Как это сложится, никто не знает. Поэтому мы шли от игры к игре, не глядя в таблицу, не оглядываясь, с кем мы будем играть в плей-офф, полуфинале, финале, мы просто играли. Есть игра, есть матч здесь и сейчас. Другого не существует.

Возможно это нам и помогло: двигаться от точки к точке и отрабатывать каждую игру. Тот же полуфинал закончился, в шестой игре мы забили гол за полторы-две минуты до конца. Часто вытаскивали игры, когда проигрывали, держались до последнего, когда нужно было выстоять концовки, выигрывали в овертайме. Процесс, который шёл на протяжении всего сезона, когда сыгрывались тройки, этот процесс полностью завершился именно к плей-офф, к финалу.

Отсматривая наши игры из начала сезона, я смотрел и думал: «А как мы вообще до финала дошли?» В сентябре-октябре мы думали: «А как нам в плей-офф попасть?» Потом потихоньку набирали, команда набиралась опыта, ребята сыгрались, выполняли тренерское задание, дисциплина была на очень хорошем уровне, за счёт этого мы и дошли до финала, — сказал Усенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.