Тренер смоленского «Славутича» высказался о спорном судействе в Экстралиге Беларуси

Главный тренер «Славутича» Иван Усенко высказался о спорном судействе в Экстралиге Беларуси.

– Служили ли дополнительной мотивацией неоднозначные судейские решения?

– У нас такая философия: мы должны играть в хоккей и показывать результат, а всё остальное — не наше дело. Приведу аналогию с футболом, матч чемпионат мира: Англия – Норвегия. Гарри Кейн валяется, просит жёлтую карточку, норвежцы атакуют, забивают гол. Игрок упал, лежит, плачет – а там и гол уже забили. Чемпионат мира идёт, а ты валяешься и выпрашиваешь карточку.

Судьи стали судить жёстче: если оторвало ногу — он свистнет, а если нет, продолжаем играть. Я говорю ребятам: пока вы кричите, вам гол забивают. Доиграйте момент, а потом уже другие люди будут всё рассматривать. Кто знает, может там и не было ничего, если посмотреть с других камер, с другого ракурса. Поэтому все эти обсуждения — не наше дело. Наше дело — играть в хоккей.

– Но вы как тренер, защитник своей команды, подавали протесты, когда игроки недовольны? Вам же в том числе нужно и честь команды отстаивать.

– Мы отправляли моменты, ситуации, вызывающие споры, обязательно. Этим занимаются определённые люди, они находят видео, показываем, всё отправляем, просим, чтобы нам объяснили, почему вот так решили, а не так. Конечно, мы этим занимаемся, — сказал Усенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.