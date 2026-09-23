Тренер «Славутича» Усенко рассказал о мечте поработать в КХЛ

Главный тренер «Славутича» Иван Усенко рассказал о своей игровой философии и заявил, что мечтает работать в клубе КХЛ.

– Какая ваша игровая философия? Это скорее строгая система или атакующий, контратакующий стиль игры?

– Сейчас большинство тренеров говорят, что мы стараемся играть в атаку. Но когда наступает ответственный матч, плей-офф, все сразу вспоминают – оборона выигрывает кубки. Быстрый хоккей – это хорошо, но каждый игрок должен уметь играть в обороне и действовать на своих позициях, а если надо – меняться.

Если брать КХЛ, то сейчас и магнитогорский «Металлург», и ярославский «Локомотив», и минское «Динамо» – в этих командах люди быстро играют в атаку. С введением правила, что нельзя стоять за воротами, стало меньше раскатов, меньше тягомотины и тем самым увеличился зрительский интерес.

Также и в нашей лиге, за счёт мобильности, скорости, стало больше создаваться моментов, мы видим меньше раскатов, долгих построений обороны. Видим быстрый хоккей. К самому построению обороны у меня вопросов нет, но не когда она уже идёт сразу из-за ворот, а в средней зоне, где могут получиться быстрые перехваты и снова атака. За счёт введения таких новых правил хоккей стал более зрелищным и мобильным.

– Вы – молодой перспективный тренер, со «Славутичем» вы показали большой результат, о котором заговорила вся хоккейная России. У вас есть личные амбиции?

– Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Конечно, есть амбиции, хочется двигаться и дальше. Сейчас мы в Смоленске. Та тенденция, которую мы показали за последние два года, даже начиная с первого сезона, когда мы по ходу сезона прибавляли и стали командой-открытием, когда люди не ставили на нас вообще, а мы попали в плей-ин.

Опять-таки — это и фарт. Кому как везёт. Клюшки, коньки, попал в клюшку, попал в ворота — не попал игрок… Второй сезон — дальнейший прогресс. Мы должны двигаться поступательно. У меня, как у любого человека, есть амбиции попробовать себя на российском уровне — в ВХЛ, КХЛ. Но в данный момент есть «Славутич», и мы полностью погружены в эту работу, — сказал Усенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.